Real Madrid, Zidane risponde alle polemiche: “Non siamo in testa grazie agli arbitraggi” (Di domenica 5 luglio 2020) “L’arbitro è andato a rivedere l’episodio al Var e ha dato il rigore perché era giusto darlo. Non posso accettare che si dica che siamo in testa grazie agli arbitraggi. Bisogna rispettare il Real Madrid e il lavoro che stiamo facendo”. Ha risposto così Zinedine Zidane alle polemiche contro il Real Madrid, vincente contro l’Athletic Bilbao grazie a un rigore trasformato da Sergio Ramos. “L’arbitro è andato a rivedere l’episodio al Var e ha dato il rigore perché era giusto darlo – ha aggiunto il tecnico dei Blancos -. Non posso accettare che si dica che siamo in testa grazie agli arbitraggi. Bisogna rispettare il Real Madrid e il lavoro che stiamo facendo. Questa è una vittoria importante. Fino a quando la matematica non lo dira’ non possiamo dire di aver vinto la Liga. Abbiamo fatto 7 ... Leggi su sportface

