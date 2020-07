Mertens ci crede: “Coppa Italia partenza di un progetto. Distanza con Juventus minima” (Di domenica 5 luglio 2020) Sembrava dovesse dire addio dopo sette anni di magie al Napoli, Dries Mertens ha deciso invece di restare per crescere ancora e far sognare i tifosi azzurri. L'attaccante belga ha parlato ai microfoni de Il Mattino relativamente al suo rinnovo e alle motivazioni che lo hanno spinto a decidere di restare per quello che sarà probabilmente, il suo ultimo grande contratto da calciatore.Mertens: "Qui per il progetto. Distanza minima con Juve"caption id="attachment 867089" align="alignnone" width="409" Dries Mertens (getty images)/captionNon ha dubbi Mertens sui motivi che lo hanno spinto a restare al Napoli: "Perché sono convinto che la vittoria in Coppa Italia è la base di partenza di un progetto che potrà darci grosse soddisfazioni. Io credo davvero che le distanze dalla Juventus siano minime, molto meno di quello che dice l'attuale classifica. Una ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Mertens ci crede: 'Coppa Italia partenza di un progetto. Distanza con Juventus minima' - -

Ultime Notizie dalla rete : Mertens crede Osimhen-Napoli, intesa De Laurentiis-Lopez! Nell'operazione anche Ounas, i dettagli AreaNapoli.it Osimhen-Napoli, intesa De Laurentiis-Lopez! Nell'operazione anche Ounas, i dettagli

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta l'affare Osimhen-Napoli. Operazione questa che potrebbe essere allargata ad altri calciatori. Luglio, si sa, è un mese sempre molto caldo e non sol ...

Mertens: "Sto provando a convincere Callejon! Dico una cosa a Sarri. Ammutinamento, hanno sbagliato in tanti"

Dries Mertens, nel corso della sua intervista a Il Mattino, ha toccato tanti temi: da Callejon a Sarri passando per Aurelio De Laurentiis. L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune ...

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport tratta l'affare Osimhen-Napoli. Operazione questa che potrebbe essere allargata ad altri calciatori. Luglio, si sa, è un mese sempre molto caldo e non sol ...Dries Mertens, nel corso della sua intervista a Il Mattino, ha toccato tanti temi: da Callejon a Sarri passando per Aurelio De Laurentiis. L'attaccante del Napoli, Dries Mertens, ha rilasciato alcune ...