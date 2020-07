Lunedì i 180 migranti della Ocean Viking saranno trasferiti su un’altra nave dove faranno la quarantena, scrive Avvenire (Di domenica 5 luglio 2020) Domani, lunedì 6 luglio, i 180 migranti soccorsi nei giorni scorsi dalla Ocean Viking saranno trasferiti su un’altra nave dove faranno la quarantena, scrive Avvenire. La notizia è stata confermata ad ANSA da una fonte del ministero dell’Interno, ma non è Leggi su ilpost

