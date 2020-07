Formula 1, Matteo Salvini elogia Leclerc: “Mai arrendersi e mai piegarsi” (Di domenica 5 luglio 2020) Charles Leclerc ha aperto la stagione nel modo più inaspettato, secondo posto in Austria dopo una gara incredibile dove negli ultimi giri ogni gerarchia si è ribaltata. Il ritiro di Albon e la penalità di Hamilton hanno aiutato, ma il monegasco della Ferrari nel finale di gara ha anche registrato sorpassi su Norris e Perez che si sono poi rivelati decisivi per il piazzamento finale. Sui social anche Matteo Salvini si è entusiasmato per il risultato della rossa, almeno quello con il suo pilota più giovane. “Mai arrendersi e mai piegarsi, sempre avanti a testa alta”. Ha scritto il leader della Lega allegando le foto del podio austriaco. Mai arrendersi e mai piegarsi, sempre avanti a testa alta!👏#AustrianGP #Leclerc pic.twitter.com/seWeMC5dOo — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) July 5, 2020 Leggi su sportface

