Formula 1, la ripresa il 5 luglio. Ma è tutto diverso (Di domenica 5 luglio 2020) Sta per iniziare il campionato di Formula 1 più strano, incerto e anomalo di sempre. 112 giorni dopo i motori si riaccendono. Da quel 15 marzo, quando macchine e piloti erano pronti per il via del mondiale in Australia è successo di tutto, è cambiato tutto. La pandemia ha stravolto il calendario, facendo cancellare alcune gare (tra cui lo storico appuntamento di Montecarlo) e costringendo gli organizzatori a inventarsi un format mai sperimentato prima. Ecco perché il mondiale che inizia domenica 5 luglio sul circuito di Zeltweg, in Austria, sfugge ad ogni pronostico. È come iniziare a guardare un film senza sapere se e quando finirà, o seguire una partita di calcio che potrebbe non arrivare al 90'. Perché al momento si sa soltanto che si correranno otto gare, di cui due doppie, in Austria (5 e 12 luglio) e in Inghilterra (2 e 9 ... Leggi su gqitalia

