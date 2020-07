Bayer Leverkusen, una vita da secondi: la maledizione continua dal 1997 (Di domenica 5 luglio 2020) Il Bayer 04 Leverkusen non è esattamente una squadra che può definirsi fortunata. Malgrado nel corso dei suoi ultimi vent'anni di storia sia riuscita più volte ad avvicinarsi ad un obiettivo, mai è riuscita a raggiungerlo in maniera compiuta. Ieri sera la collezione di medaglie di consolazione si è arricchita: k.o. a Berlino in finale di Coppa di Germania con il Bayern Monaco che ha invece alzato il trofeo per la 20.ma volta.caption id="attachment 986807" align="alignnone" width="594" Bayern (Getty Images)/captionLA GRANDE SFORTUNAcaption id="attachment 978257" align="alignnone" width="1024" Kai Havertz (Getty Images)/captionLa grande sfortuna del Bayer Leverkusen sta nel fatto che a partire dal 1997 fino ad oggi la squadra ha collezionato un numero impressionante di secondi posti senza mai riuscire a vincere le ... Leggi su itasportpress

SkySport : Festa Bayern, ora va a caccia del Triplete. FOTO - ItaSportPress : Bayer Leverkusen, una vita da secondi: la maledizione continua dal 1997 - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Bologna e #Udinese, occhi su #Bobsin. Ma il #BayerLeverkusen fa sul serio - sportli26181512 : Bologna e Udinese, occhi su Bobsin. Ma il Bayer Leverkusen fa sul serio: E' brasiliano, ma gioca un calcio europeo.… - cmdotcom : #Bologna e #Udinese, occhi su #Bobsin. Ma il #BayerLeverkusen fa sul serio -