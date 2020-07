Videogame, muore suicida a 31 anni Byron "Reckful" Bernstein, star di Twitch (Di sabato 4 luglio 2020) Era molto popolare grazie ai suoi stream di 'World of Warcraft' che gli erano valsi oltre 936.000 follower Leggi su repubblica

Il mondo dei videogiochi è in lutto da 48 ore, dopo aver appreso del suicidio, a soli 31 anni, di Byron "Reckful" Bernstein, tra i più famosi 'streamer' statunitensi di videogiochi sulla piattaforma T ...