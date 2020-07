Umberto Bossi ricoverato nella notte in ospedale a Varese per un malore (Di sabato 4 luglio 2020) Umberto Bossi, fondatore della Lega, è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. Lo confermano fonti ospedaliere all’Adnkronos. Bossi ricoverato per la seconda volta in pochi mesi nello stesso nosocomio, non presenterebbe sintomi allarmanti. Bossi era già stato ricoverato lo scorso anno Il “Senatùr” era stato già ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese per un lungo periodo nel 2004 quando fu colpito da un ictus. E fu nuovamente ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore a casa. In quell’occasione venne trasportato con l’elisoccorso e rimase in ospedale fino alle dimissioni il 5 marzo. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano. Bossi, 78 anni, sarebbe ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ma non in gravi ... Leggi su secoloditalia

