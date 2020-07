Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale unica segnalazione di rilievo nella quartiere Don Bosco possibili rallentamenti per incidente su Viale dei Romanisti all’altezza di Viale Togliatti allerta meteo sul Lazio Si prevedono precipitazioni isolate Accompagnate da rovesci anche di forte intensità frequente attività elettrica possibili grandinate e forti raffiche di vento giornata quella odierna ricca di manifestazioni all’Eur a fino alle 14 evento al centro congressi la nuvola con presenza della Presidente del Consiglio divieti di sosta quindi su viale Asia nel tratto tra Viale Stendhal viale Shakespeare dalle 10 alle 13 in Piazza del Popolo manifestazione con la partecipazione di circa 8000 persone previste chiusure su via del Babuino e sulle rampe di viale Gabriele ... Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - green_invasion : RT @Sicur_Ambiente: Secondo un sondaggio @YouGovItalia, il 78% degli italiani vuole continuare a respirare aria pulita e gli abitanti di #M… - romadailynews : Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:30: Luceverde Roma Ben ritrovati all’ascolto in studio… - VAIstradeanas : 09:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2020 ore 09:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 03-07-2020 ore 20:00 RomaDailyNews Voragine sul Grande Raccordo Anulare di Roma: paura tra gli automobilisti

Roma, pericolo sul Grande Raccordo Anulare: ragazzo sfreccia in monopattino tra le auto Un ragazzo ha percorso parte del Grande Raccordo Anulare a bordo di un monopattino. Un gesto molto pericoloso ch ...

Generale Conti suicida, la famiglia: indagate sulla pallottola che lo ha ucciso

La parola fine sulla vicenda della morte del generale Guido Conti non è ancora scritta. Dopo la seconda archiviazione da parte della procura di Sulmona, infatti, la famiglia, tramite il suo legale, Al ...

Roma, pericolo sul Grande Raccordo Anulare: ragazzo sfreccia in monopattino tra le auto Un ragazzo ha percorso parte del Grande Raccordo Anulare a bordo di un monopattino. Un gesto molto pericoloso ch ...La parola fine sulla vicenda della morte del generale Guido Conti non è ancora scritta. Dopo la seconda archiviazione da parte della procura di Sulmona, infatti, la famiglia, tramite il suo legale, Al ...