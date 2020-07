Tara e Cristian si dicono addio: "Non mettete becco in questa situazione" - (Di sabato 4 luglio 2020) Novella Toloni Scoppia una delle coppie storiche di Uomini e Donne. Dopo quattro anni di matrimonio (e altrettanti di fidanzamento) Tara e Cristian si separano. I motivi in un video social Altro che crisi del settimo anno. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, una delle coppie storiche di Uomini e Donne, hanno deciso di dirsi definitivamente addio dopo aver festeggiato l'ottavo anniversario insieme. Dopo quattro anni di fidanzamento e altrettanti di matrimonio (avrebbero festeggiato il prossimo settembre) Tara e Cristian si separano. Un fulmine a ciel sereno per i loro fan che li seguono ormai dal 2012, anno in cui conquistarono pubblico e telespettatori di Uomini e Donne. La loro storia d'amore, fatta di alti e bassi, aveva infatti conquistato tutti e la scelta finale, fatta durante un ballo senza neppure attendere la finalissima, aveva fatto sciogliere anche i meno ... Leggi su ilgiornale

