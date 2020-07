Seduti, ma non assembrati. A piazza del Popolo operazione ricucitura del centrodestra (Di sabato 4 luglio 2020) Sale sul palco Antonio Tajani, dice che la strada maestra sono le elezioni, non dice nulla sul Mes. Poi sale su Matteo Salvini e da la colpa ai giornali brutti e cattivi che vogliono spaccare il centrodestra. E’ tutto qui il senso di una manifestazione del centrodestra un po’ stanca, tante bandierine italiane, una per ognuna delle 4280 sedie sparpagliate per piazza del Popolo, non tutte garrenti al vento perché la gioiosa macchina da guerra verde-nero-azzurra non è riuscita a portare a Roma gente a sufficienza. Un successo, dicono gli organizzatori guardando i sedili di plastica per buona parte pieni, un flop, se si pensa che per i leader di quella che raccontano sia la maggioranza che gli italiani vorrebbero ci sarebbero dovute essere le file di gente in mascherina dietro le transenne, arrivate troppo in ritardo per omaggiare i propri leader.E’ ... Leggi su huffingtonpost

