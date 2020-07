Sassuolo-Lecce 4-2, Liverani: “Buona gara, dispiace per la sconfitta: sfortunati e ingenui” (Di sabato 4 luglio 2020) “Mi dispiace molto per i ragazzi, ho rivisto i gol e c’è anche un pizzico di sfortuna. Prendiamo il 3-2 su una carambola in contropiede ed è un dispiacere grande. Oggi abbiamo fatto una buona gara contro una squadra forte. I ragazzi sono vivi e vogliamo riuscire a recuperare qualche giocatore e nelle ultime partite fare meno ingenuità che al momento ci sta costando tantissimo”. Queste le parole del tecnico del Lecce, Fabio Liverani dopo la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo al Mapei Stadium. “Le difficoltà sono più ampie di quello che ci aspettavamo a causa degli infortuni, ma la squadra è viva e sono positivo – ha spiegato l’allenatore giallorosso ai microfoni di Sky – credo che fino all’ultimo daremo battaglia a tutte le squadre”. Sull’entrata di Mancosu, ha aggiunto: ... Leggi su sportface

