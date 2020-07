Sassuolo Lecce 1-1 LIVE: inizio secondo tempo (Di sabato 4 luglio 2020) Al Mapei Stadium, la 30ª giornata di Serie A 2019/20 tra Sassuolo e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Lecce si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Lecce 1-1 MOVIOLA 27′ – Pareggio di Lucioni – Tocco facile per il difensore, a pochi passi dalla porta, bravo a sfruttare un calcio d’angolo e una dormita difensiva dei neroverdi. Assist di Calderoni. 15′ Colpo di testa di Ferrari – Ci prova il difensore centrale, Gabriel ci mette una pezza. 5′ Gol di Caputo – Scucchiaiata di Locatelli per Caputo, controllo e gran pallonetto per l’1-0. Regolare la posizione di partenza dell’attaccante. Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Lecce 1-1: ... Leggi su calcionews24

