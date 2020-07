Roma, Fonseca: “Dzeko giocherà. Non mi sento in discussione” (Di sabato 4 luglio 2020) La Roma non può più permettersi un altro passo falso e Paulo Fonseca lo sa bene. Alla vigilia dell’insidiosa trasferta contro il Napoli, match valevole per la trentesima giornata di Serie A in programma domani alle 21:45 al San Paolo, il tecnico portoghese è tornato a parlare della sconfitta contro l’Udinese: “Faccio sempre analisi dopo la partita. Quando vinciamo non è tutto bello e quando perdiamo non è tutto brutto – ha esordito durante la conferenza stampa – l’importante è trovare una soluzione per i problemi che abbiamo. Devo trovare soluzioni per migliorare la squadra. Ho cambiato con altri giocatori della Roma, non ho messo giocatori che non hanno mai giocato. Ho fiducia in tutti loro. Come ho detto, l’allenatore non può pensare solo alla partita successiva, come ho spiegato ho pensato al ... Leggi su sportface

cn1926it : #Roma, #Fonseca: “#Napoli forte e con voglia di vincere. Domani in campo #Dzeko, sento la fiducia del club” - ASRomaFeed : Fonseca: “Il club non mi ha abbandonato: Roma, più cattiveria in campo” - sowmyasofia : Roma: tutti contro Fonseca e Pallotta - Forza_RomaIt : ??CONFERENZA STAMPA FONSECA NAPOLI - ROMA?? Il mister Paulo Fonseca alla vigilia di Napoli Roma ha parlato ai microfo… - sportface2016 : #ASRoma, #Fonseca: 'Ho sentito sempre, anche in questo momento il supporto della società e del presidente. Non mi s… -