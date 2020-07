Pure il Recovery fund è un terno al Lotto (Di sabato 4 luglio 2020) Voglio azzardare una previsione: il 17, 18 luglio prossimo al vertice europeo uscirà un nulla di fatto. Troppe sono le questioni all'ordine del giorno, tante le pressioni dei singoli Stati, diversi gli interessi, da una parte, dei cosiddetti paesi frugali, e dall'altra, di quelli del Sud Europa. Anche se ancora una volta si parte dall'asse franco-tedesco riaffermato e consolidatosi nei giorni scorsi nel castello di Marienburg nel Brandeburgo. E vediamo perché sono scettico circa le conclusioni del prossimo vertice. Nell'ultimo Consiglio europeo, che si è tenuto in video conferenza, il presidente, il belga Charles Michel, infatti ha già anticipato che a metà luglio, quando dovrà essere affrontato il problema del «Recovery fund» la discussione «sarà molto difficile» anche se «c'è una volontà ... Leggi su iltempo

Voglio azzardare una previsione: il 17, 18 luglio prossimo al vertice europeo uscirà un nulla di fatto. Troppe sono le questioni all’ordine del giorno, tante le pressioni dei singoli Stati, diversi gl ...

Recovery fund L’accordo è ancora lontano

La strada per arrivare a un accordo sul Recovery Fund e il bilancio 2021-2027 è ancora lunga e piena di ostacoli. Ma l’Europa a trazione tedesca di Angela Merkel e Ursula von der Leyen non molla. "Dev ...

