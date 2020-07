Previsioni meteo 4 luglio: le piogge si spostano al Sud (Di sabato 4 luglio 2020) Le Previsioni meteo di oggi, sabato 4 luglio 2020: miglioramento del tempo al Nord e al Centro dopo il passaggio della perturbazione che ora porta piogge al Sud Primo weekend di luglio con condizioni meteo all’insegna del maltempo su parte dell’Italia a causa del transito di una perturbazione che ha già portato piogge e grandinate… L'articolo Previsioni meteo 4 luglio: le piogge si spostano al Sud Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

