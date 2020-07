Lazio, Inzaghi: «Sconfitta pesante. Scudetto? Non molliamo» (Di domenica 5 luglio 2020) Simone Inzaghi ha commentato la Sconfitta ottenuta contro il Milan: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di DAZN la Sconfitta subita contro il Milan. Sconfitta – «Una Sconfitta pesante per la classifica e la nostra rincorsa. Avevamo delle difficoltà oggettive prima del match, gli episodi chiave non sono stati dalla nostra parte. Abbiamo preso gol su una deviazione e su un rigore. Quando potevamo riaprirla abbiamo subito la terza rete. È una Sconfitta pesante ma cercheremo di rialzarci e recuperare gente che ora non è a disposizione. Dobbiamo guardare alla prossima sfida contro il Lecce. Sappiamo che percorso abbiamo fatto, non vogliamo mollare, dobbiamo continuare questo percorso». INFORTUNI – «Probabilmente ora perderemo Correa, dobbiamo ... Leggi su calcionews24

