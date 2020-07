Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria (LIVE) (Di sabato 4 luglio 2020) Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. Mercedes favorite, Ferrari chiamata al riscatto. ZWELTEG (AUSTRIA) – Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. La Mercedes parte con i favori del pronostico. Ferrari e Red Bull sperano di poter mettere in difficoltà il duo Hamilton-Bottas. Attenzione alla Racing Point. Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria Iniziale alle 15 le qualifiche del GP d’Austria. Formula 1, Hamilton domina la terza sessione di prove libere Dopo aver dominato le prime due sessioni di prove libere, Lewis Hamilton chiude davanti a tutti anche nella terza con Valtteri Bottas e Max Verstappen alle sue spalle. Motorsports: FIA Formula One World Championship WM Weltmeisterschaft 2017, Grand Prix of Australia, 44 Lewis Hamilton (GBR, Mercedes AMG Petronas Formula One Team), Melbourne Foto ... Leggi su newsmondo

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: @NicholasLatifi a muro! (-35’ ?? #FP3) Il canadese va contro le barriere in uscita di curva 1 Il L… - SkySportF1 : Sempre @MercedesAMGF1, ancora Mercedes (?? #FP3) E @RacingPointF1 si conferma al top! I risultati ?… - SkySportF1 : Oggi è il giorno delle qualifiche! Qui tutti gli aggiornamenti sulla giornata odierna dell'#AustrianGP #SkyMotori… - UgoBaroni : RT @SkySportF1: GP d'Austria: le qualifiche in diretta live da Spielberg (Canale 207) #SkyMotori #Formula1 #F1 #AustrianGP - mimmoguarins : Aaa le qualifiche di formula 1 #AustriaGP -