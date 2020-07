Fase 3: Ristoratori toscani, sit-in di protesta davanti alla Regione Toscana (Di sabato 4 luglio 2020) Lunedì prossimo, 6 luglio, a partire dalle 10, l'associazione Ristoratori toscani organizza, insieme a tutte le categorie produttive, un presidio in piazza Duomo a Firenze, davanti Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana, per chiedere alla Giunta regionale di accogliere tutte le proposte che proprietari di attività commerciali in queste settimane hanno sottoposto alle istituzioni regionali Leggi su firenzepost

FIRENZE – C’è chi ha riaperto e non ha clienti, c’è chi deve riaprire e chi, forse, non riaprirà. Per questo, lunedì prossimo, 6 luglio, a partire dalle 10, l’associazione Ristoratori Toscani organizz ...

Sagre, Confesercenti: “Decisione di Cinelli contraria alla volontà dei ristoratori”

«Il malcontento tra i ristoratori in merito alla scelta del sindaco di consentire le sagre testimonia che le nostre posizioni, quanto dichiarato in fase di concertazione, erano assolutamente in linea ...

