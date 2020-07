Estrazione SuperEnalotto di oggi, sabato 4 Luglio 2020: la combinazione vincente (Di sabato 4 luglio 2020) In diretta a partire dalle ore 20 sul nostro giornale, l’Estrazione SuperEnalotto con i numeri vincenti di oggi, sabato 4 Luglio 2020. Ecco anche una panoramica dei numeri ritardatari e frequenti Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare la combinazione vincente dell’ultima Estrazione SuperEnalotto. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco. Ecco la combinazione vincente del SuperEnalotto di oggi sabato 4 Luglio 2020 Numeri:Numero Jolly: Numero Superstar: Il prossimo jackpot del SuperEnalotto è di 60.531.204,35 € Numeri del SuperEnalotto più ritardatari Ecco una prima classifica che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo. Sul podio troviamo il numero 90 con i suoi 50 ritardi, il ... Leggi su zon

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 62/2020. Ultima estrazio ...