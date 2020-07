Quando eravamo tutte a casa (Di sabato 4 luglio 2020) tutte a casa. Quali visioni, quali analisi, quali insight possono aprirsi col mutare di una semplice desinenza… Dal maschile al femminile plurale. Il titolo geniale del progetto, agito da un collettivo omonimo di filmmaker, a chiamare a raccolta – tramite social – testimonianze di donne dal profondo in ombra della quarantena, ci trasporta dall’immaginario storico di questo Paese, dalla disillusione tragica sulla presunta fine della guerra con l’armistizio del ’43 – narrata con ironica inarrivabile amarezza da Luigi Comencini – … Continua L'articolo Quando eravamo tutte a casa proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

