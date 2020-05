Un altro virus fa il salto di specie | “L’epatite dei topi colpisce l’uomo”

(Di sabato 9 maggio 2020) Mentre il mondo è alle prese con il corona, che da inizio pandemia ha ucciso quasi quattro milioni di persone, unha fatto di recente il “di”. Si tratta di una forma di epatite (denominata “E”) che si pensava infettasse soltanto ie invece, dopo il primo caso del 2018, riferisce la Cnn, un uomo di 56 anni è risultato positivo. I casi si sono verificati a Hong Kong. Dopo il caso gli scienziati stanno riconsiderando le loro convinzioni. Questo germe patogeno causa febbre, ingrossamento del fegato, itterizia. “Improvvisamente, ci siamo trovati di fronte unche passa daiall’uomo”, ha detto al network americano Siddharth Sridhar, un microbiologo della ex colonia inglese che ha fatto la scoperta. Si pensava che fosse un caso isolato. E invece, da quel “paziente zero” in ...

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto cambia nome ma slitta ancora. 766 pagine (più di Delitto e castigo) ma i sold… - carlosibilia : Purtroppo non ha fatto altro che raccontare falsità. Se ne sono accorti anche all'estero, anche la BBC, che ricorda… - Sanfra2017 : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto cambia nome ma slitta ancora. 766 pagine (più di Delitto e castigo) ma i soldi veri no… - geokawa : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ Il decreto cambia nome ma slitta ancora. 766 pagine (più di Delitto e castigo) ma i soldi veri no… - troylo7 : RT @LIntelligente: In giro vedo Persone senza mascherine Gente con mascherine sotto al naso o alla bocca Gruppetti camminare a pochi c… -

Ultime Notizie dalla rete : altro virus

Il Coronavirus è nato in un laboratorio cinese, anche se in maniera accidentale: questa è la posizione dei servizi segreti degli Stati Uniti, che però sembra non trovare d’accordo la Germania. Un rapp ...Con i loro recenti trucchetti e con le tecnologie sempre più avanzate, ormai Hacker e Cyber Criminali si sono infiltrati nella nostra quotidianità, riuscendo addirittura a superare le difese inespugna ...