Serie A sempre in attesa delle decisioni del governo Tamponi e test sierologici per

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 maggio 2020)in fremente. La partita più importante del calcio tricolore si gioca sulla possibilità di fare esami a tappeto a tutti i calciatori. I quali frattanto moltiplicano i dubbi sulla possibilità di scendere in campo con il virus ancora così presente.sembrano essere la strategia della Federazione per avere l’ok delalla ripresa. Lo scoglio della eventuale positività di un calciatore e quindidue settimane di quarantena è insuperabile. Non soltanto per colui che risulta contagiato ma anche per i contatti avuti in campo con i compagni e persino con gli avversari dell’ultima gara disputata. Cosa che, per capire, non è automatica in Bundesliga che infatti torna in campo sabato 16 maggio. Si capisce bene che con questi obblighi previsti per laA, è ...