Roma | Cosmi | «Avrei voluto allenare Totti Il suo addio mi ha commosso»

(Di sabato 9 maggio 2020) L’allenatore del Perugia Serseha raccontato un episodio controverso con la Lazio e si è soffermato suSerseha raccontato un aneddoto che riguarda una vecchia partita contro la Lazio: «Peccato che mi stessero riprendendo e l’immagine è comparsa sul tabellone, così tutto lo stadio ha visto. L‘arbitro ce ne aveva fatte di tutti i colori, stavo andando verso gli spogliatoi, mi tiravano le bottigliette e l’unico modo per difendermi è stato quello». «Francescoallenarlo. Sono andato al suoal calcio e mi sono», ha concluso l’attuale allenatore del Perugia durante un’intervista su Instagram con La Gazzetta dello Sport. Leggi su Calcionews24.com

Un’ora di video-chat sul profilo Instagram della Gazzetta con Serse Cosmi, per ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera. E il personaggio non poteva deludere. L’allenatore del Perugia ...RIETI - Il ricordo del tempo che fu e di quelle estati passate in Sabina da un campione del Mondo. Se c’è un giocatore tra gli Azzurri che regalarono nel 2006 il sogno mondiale all’Italia e possiamo d ...