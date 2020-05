tuttonapoli : Pistocchi: 'Dal 1898 solo 8 Scudetti al centro-Sud, questione meridionale anche nel calcio?' - vice542 : @pisto_gol un bel tacer non fu mai scritto dal plurivincitore di premi Pulitzer di #ossessionejuve le ?? di ????????????… - GiorgioCMascion : @Italian_Maestr0 @massimozampini @christianrocca @jacopo_iacoboni Avv visto che hai grandi poteri di persuasione al… - ClaudioRusso21 : @pisto_gol Vedi Pistocchi..fai un post che presuppone ragionamenti che sconfinano dal mondo calcio, investendo aspe… - StoriaAmore79 : Pistocchi scatenato: 'Aborto giuridico per salvare la Juve dal fallimento e...' GUARDATE?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pistocchi Dal

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso Twitter, ha parlato della questione relativa agli Scudetti in Serie A: "Dal 1898 ad oggi sono stati assegnati 115 scudetti. Solo 8 sono finiti al Centro-S ...Da una settimana non accennano a diminuire le polemiche sulla famosa possibile espulsione di Pjanic in Inter-Juve di due anni fa, decisivo ai fini della vittoria dello scudetto dei bianconeri in volat ...