Monza | imbrattano carrozza treno con estintore | denunciati da polfer

(Di sabato 9 maggio 2020) Milano, 9 mag. (Adnkronos) – Gli agenti delladihanno denunciato tre giovani stranieri, tutti regolarmente residenti in Italia, per aver imbrattato ladi uncon la polvere di un.I fatti risalgono al 17 marzo scorso quando una pendolare, che si trovava su unregionale proveniente da Paderno Robbiate e diretto a Milano Porta Garibaldi, poco prima della stazione diha notato i tre impossessarsi di unin dotazione al. Senza alcun timore, i giovani lo hanno svuotato completamente imbrattando la parte superiore di una, per poi scappare facendo perdere le loro tracce. Le descrizioni della viaggiatrice e le immagini dell’impianto di videosorveglianza hanno permesso alladi individuarli e identificarli. Trovati, hanno ammesso di aver commesso una bravata, inconsapevoli che si trattasse di un ...

Il lockdown non ferma i writer vandalici. Con le mascherine, ispirati dal Covid-19 e dalla quarantena continuano a imbrattare treni e muri con scritte e tag, come all'interno del Parco Oreste in via T ...