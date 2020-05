Germania, ‘focolaio’ a Coesfeld: si ritorna al lockdown. Probabile chiusura in altri due Lander (Di sabato 9 maggio 2020) In Germania il Nord-Reno-Westfalia ha reintrodotto il lockdown dopo che oltre 100 lavoratori si sono infettati in un macello. A rischio altri due Lander. BERLINO – Dati contrastanti in Germania, dove in settimana si sono allentate le misure restrittive anti-coronavirus. Nord Reno-Westfalia, torna il lockdown Due giorni dopo l’annuncio di un graduale ritorno alla normalità in Germania, infatti, il Nord Reno-Westfalia ha ripristinato il lockdown dopo che a Coesfeld sono stati infettati oltre 100 dei 1.200 dipendenti in un impianto di lavorazione della carne. La situazione preoccupa anche altri due Lander, lo Schleswig-Holstein e la Turingia. In due distretti è stato superato l’indice di contagio. https://www.youtube.com/watch?v=y8U-bxupY QIl tetto massimo dei contagi Secondo le nuove regole fissate ... Leggi su newsmondo (Di sabato 9 maggio 2020) Inil Nord-Reno-Westfalia ha reintrodotto ildopo che oltre 100 lavoratori si sono infettati in un macello. A rischiodue Lander. BERLINO – Dati contrastanti in, dove in settimana si sono allentate le misure restrittive anti-coronavirus. Nord Reno-Westfalia, torna ilDue giorni dopo l’annuncio di un graduale ritorno alla normalità in, infatti, il Nord Reno-Westfalia ha ripristinato ildopo che asono stati infettati oltre 100 dei 1.200 dipendenti in un impianto di lavorazione della carne. La situazione preoccupa anchedue Lander, lo Schleswig-Holstein e la Turingia. In due distretti è stato superato l’indice di contagio. https://www.youtube.com/watch?v=y8U-bxupY QIl tetto massimo dei contagi Secondo le nuove regole fissate ...

