Francesca De André contro Gennaro Lillio: ‘Dovresti avere più dignità’ (Di sabato 9 maggio 2020) Francesca contro Gennaro In una precedente edizione del Grande Fratello Gennaro Lillio ha avuto modo di conoscere Francesca De André, con la quale è stato fidanzato per pochi mesi. Le cose tra loro non sono andate bene fino a concludere nel peggiore dei modi. Attualmente sono felicemente legati ad altre persone, ma non perdono mai occasioni di punzecchiarsi a vicenda. Stavolta è stato il ragazzo a lanciare per primo la frecciatina sui social e la risposta non è tardata ad arrivare. Ha dichiarato che non tornerebbe mai con lei perché volta sempre le spalle al passato. La loro relazione si è rivelata una delusione mentre quella che ha con Ema Kovac è ogni giorno una piacevole scoperta. ‘Non parlo del passato perché io non provo rancore’ Francesca contro Gennaro, un battibecco noto agli utenti social da quando si sono ... Leggi su kontrokultura Francesca De André Replica a Gennaro Lillio - il Duro Sfogo!

KontroKulturaa : Francesca De André contro Gennaro Lillio: 'Dovresti avere più dignità' - - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Dopo la storia con Francesca De Andrè, Gennaro Lilio in un'intervista dice: 'Non tornerei con la mia ex.' Ed è subito… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Gennaro Lillio litiga con tutti? L'ex fidanzato di Francesca De Andrè e la sua verità a Live #noneladurso https://t.co… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Gennaro Lillio torna a parlare della ex Francesca De Andrè, che risponde a Live #noneladurso - nico_lai93 : RT @pomeriggio5: Pronti per un po' di gossip? ?? Gennaro Lillio contro Francesca De Andrè, Daniele dal Moro e altri ex coinquilini del #GFV… -

