Zampa sottosegretaria Salute | Ripresa della Serie A? C' è fiducia dopo il

Leggi su 90min

(Di venerdì 8 maggio 2020) LaallaSandra, ha svelato a che punto; il confronto sulla, o meno, del campionato: “Non ho partecipato agli incontri col CTS, ma so che sono sempre stati molto densi di informazioni e ci hanno permesso di capire di più - le sue parole a Radio Punto Nuovo riportate dal Corriere dello Sport -. Questi confronti daranno la possibilità di fare passi avanti: andiamo verso una soluzione ed; quella che vogliono i tifosi. Il via libera ancora non c';, ma la...