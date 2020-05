Xbox Series X: Inside Xbox delude i fan, e Microsoft si scusa (Di venerdì 8 maggio 2020) Ieri è stato un giorno particolarmente importante per Xbox Series X. Dopo aver svelato le caratteristiche hardware e il design definitivo della sua console di prossima generazione, il 7 maggio Microsoft ha infatti deciso di alzare il sipario sui primi giochi next-gen e cross-gen in sviluppo, in particolare focalizzandosi su quelli di terze parti. Il tutto grazie ad un appuntamento speciale del format Inside Xbox, che come Nintendo Direct e State of Play aggiorna gli utenti sulle novità in uscita sulle piattaforme da gioco del colosso di Redmond. https://www.youtube.com/watch?v=XCTPu1aUsTE&feature=emb title Abbiamo così potuto goderci diverse anticipazioni - e World Premiere - di 13 diversi titoli di Xbox Series X, compreso un nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla, ultima incarnazione della celebre saga di Ubisoft, che ci porterà questa volta ad ... Leggi su optimagazine I giochi di Xbox Series X disponibili fin dal primo giorno

In una giornata ricca di novità grazie all’Inside Xbox di Microsoft dedicato ai giochi di terze parti di Xbox Series X, un altro team di sviluppo ha confermato che un suo titolo farà il debutto sulle ...

Ma hanno presentato più di una decina di giochi e di ognuno tu volevi un gameplay in-depth? È durato mezzora tutto l'ambaradan... hanno fatto vedere molta grafica in-engine/ingame ma per forza di cose ...

