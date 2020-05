UeD | Gianni Sperti spunta con una busta per la dama | “Questi sono tuoi” E lei scappa in

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 maggio 2020) Caos durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 8 maggio. Protagonisti del Trono Over, che ultimamente riscuote ascolti molto più gratificanti rispetto a quello classico,Pamela Barretta ed Enzo Capo. Reduci da una clamorosa rottura, i due sipresentati in studio ma è stata una vera bufera. Già ieri si erano scagliati l’uno contro l’altra dietro le quinte del programma condotto da Maria De Filippi. Presentatasi a Uomini e Donne in splendida forma, Pamela Barretta ha dato la sua versione dei fatti sottolineando che Enzo non vuole che lei faccia complimenti ad altri ragazzi e che per molto tempo ha continuato a nasconderle il telefono. Poi lo sfogo: “Premetto che non gli ho dato del porco sui social. In privato sì. Non mi fare passare per pazza perché segui 2mila ragazze e non ti ho detto niente. Sei ...