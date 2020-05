Morto Dmitry Bosov, ritrovato cadavere del miliardario russo nella sua villa (Di venerdì 8 maggio 2020) Morto Dmitry Bosov, miliardario russo tra gli uomini più ricchi del pianeta: la notizia è stata confermata proprio in queste ore. E’ Morto Dmitry Borisovich Bosov, fondatore, azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ALLTECH e tra gli uomini più ricchi al mondo. Il corpo del miliardario russo di 52 anni … L'articolo Morto Dmitry Bosov, ritrovato cadavere del miliardario russo nella sua villa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 8 maggio 2020)tra gli uomini più ricchi del pianeta: la notizia è stata confermata proprio in queste ore. E’Borisovich, fondatore, azionista di maggioranza e presidente del consiglio di amministrazione del gruppo ALLTECH e tra gli uomini più ricchi al mondo. Il corpo deldi 52 anni … L'articolodelsuaproviene da www.inews24.it.

uccapucha : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca - Jesse_James2125 : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca - PostBreve : E' morto il miliardario russo Dmitry Bosov, si è suicidato | 3BOX Notizie - sergiotomasi : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca - Quare751 : RT @ItalyQanons: il miliardario russo Dmitry Bosov trovato morto in apparente suicidio vicino a Mosca -

