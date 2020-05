L’avvocato Masella: “La limitazione di libertà doveva passare dal parlamento. Chiederemo i danni” (Di venerdì 8 maggio 2020) Parla l’avvocato. Coronavirus, risarcimenti a imprese e singoli cittadini in seguito al lockdown. E’ l’interessante ipotesi del “comitato famiglie e imprese colpiti dal lockdown”. L’iniziativa è stata illustrata al quotidiano romani Il Tempo dall’avvocato Maria Grazia Masella. Che spiega che insieme con quattro colleghi hanno costituito il comitato, al quale si potrà rivolgere chiunque. L’assistenza è gratuita, e poi se si intende intraprendere un’azione legale, verrà applicata la tariffa minima. E sembra che i presupposti ci siano tutti, e sono anche molto convincenti. L’avvocato Masella: i dpcm hanno portato gravi danni economici Dice l’avvocato Masella al Tempo: “L’atto autoritativo di chiudere molte imprese ha portato gravi danni economici, e questo è indubbio. Senza ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 maggio 2020) Parla l’avvocato. Coronavirus, risarcimenti a imprese e singoli cittadini in seguito al lockdown. E’ l’interessante ipotesi del “comitato famiglie e imprese colpiti dal lockdown”. L’iniziativa è stata illustrata al quotidiano romani Il Tempo dall’avvocato Maria Grazia. Che spiega che insieme con quattro colleghi hanno costituito il comitato, al quale si potrà rivolgere chiunque. L’assistenza è gratuita, e poi se si intende intraprendere un’azione legale, verrà applicata la tariffa minima. E sembra che i presupposti ci siano tutti, e sono anche molto convincenti. L’avvocato: i dpcm hanno portato gravi danni economici Dice l’avvocatoal Tempo: “L’atto autoritativo di chiudere molte imprese ha portato gravi danni economici, e questo è indubbio. Senza ...

