La riapertura non è in discussione, le condizioni di rischio sì (Di venerdì 8 maggio 2020) “Sui tamponi bisogna cambiare strategia, aumentando il numero di test”. A dirlo è Gianni Rezza il direttore di infettivologia dell’Iss dopo la diffusione dell’appello per tamponi di massa lanciato il 5 maggio da Andrea Crisanti, Luca Ricolfi, Giuseppe Valditara e sottoscritto dai professori di Lettera 150. E questo non solo per la fase 2, ma in generale: perché, aggiunge Rezza, “il Veneto ha fatto molto bene, ha fatto molti tamponi sul territorio: va fatto così in tutta Italia. Bisogna fare tamponi anche ad asintomatici e contatti stretti”. Ormai tutti sappiamo che per bloccare un’epidemia ci sono due strategie: una è il lockdown dell’economia, per evitare che le persone vengano contagiate; l’altra è usare i test non solo per diagnosticare i pazienti, ma anche per tracciare tutti quelli ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il Premier Conte : “Valutiamo se anticipare la riapertura dei negozi - non c’è volontà di protrarre la stretta”

ogni rubinetto di apertura crea problematiche. Spero e credo che venga attuato nel miglior modo possibile, è una questione soprattutto di responsabilità e di autoconvincimento che non è ancora finita, ...

Con ordinanza regionale del 6 maggio, l’Emilia Romagna dà il via agli sport individuali all'aperto in tutta la regione e non più solo a livello provinciale. Permesse anche le attività sportive di grup ...

