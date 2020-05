fattoquotidiano : Coronavirus, la Camera dà il via libera alle Messe dopo un accordo sulla sicurezza con la Cei: al voto astensione d… - capuanogio : Sandra #Zampa (sottosegretaria Salute): 'Si va verso una soluzione ed è la soluzione che i tifosi di calcio si aspe… - GiovanniToti : ?? Le Regioni al #Governo: da lunedì 11 maggio via libera al commercio e dal 18 maggio, scadenza del Dpcm, poteri al… - zazoomnews : LIVE Coronavirus Ultime notizie in DIRETTA: Via libera a mercati e sport individuale in Campagnia dall’11 maggio -… - fisco24_info : Il via libera al Mes «ultralight» riaccende lo scontro M5S-Pd, tensioni nel Governo: Il premier Conte in un sentier… -

via libera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : via libera