Franco Cordero morto | addio al giurista e scrittore che inventò paragonò Berlusconi al

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020), polemista nonché creatore dell’associazione del caimano alla figura di Silvio. Èa 91 anni, professore universitario e mente brillantissima, che aveva terminato da poco la sua ultima opera. Era nato il 6 agosto del 1928 a Cuneo. La morte è stata annunciata dalla casa editrice La Nave di Teseo con cui a breve uscirà il suo ultimo libro, un romanzo, “La tredicesima cattedra”, in libreria il 21 maggio. “– scrive Elisabetta Sgarbi – non ha fatto in tempo ad avere il piacere di tenere tra le mani la copia finita del suo ultimo romanzo, La tredicesima cattedra, un romanzo “echiano”, a cui ha lavorato fino all’ultimo, per molti anni, in cui non manca un ritratto feroce del mondo universitario. E voleva uscisse non troppo distante dalla nuova ...