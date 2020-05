David di Donatello 2020, Pierfrancesco Favino vince la prima volta come attore protagonista: «Torneremo presto a farvi visita» (Di venerdì 8 maggio 2020) Il video è sgranato, ma l’emozione è grande anche a più di un metro di distanza. «Devo dire che il batticuore è più sviluppato di quanto mi aspettassi. È una serata più comoda per quanto riguarda le scarpe, che possono anche essere slacciate, ma l’emozione è grande» spiega Pierfrancesco Favino in collegamento dalla sua casa di Roma, con la giacca e la camicia scura e gli AirPods alle orecchie. Di nomination al David di Donatello nella sua carriera ne ha conquistate sei vincendone due: uno per Romanzo Criminale e l’altro per Romanzo di una strage. Erano, però, entrambi nella categoria di non protagonista. Il David più prestigioso, quello del miglior attore, Favino lo porta a casa proprio nell’anno in cui non può salire sul palco per ritirarlo: la sua interpretazione di Tommaso Buscetta nel film Il traditore di Marco Bellocchio sbaraglia, infatti, concorrenti eccellenti come Toni Servillo, Alessandro Borghi e Luca Marinelli. https://twitter.com/RaiUno/status/1258857504462774272 Leggi su vanityfair David di Donatello 2020 vincitori in diretta - Pierfrancesco Favino e Jasmine Trinca migliori attori

Marco Bellocchio - David di Donatello a Il Traditore

PremiDavid : E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravi… - PremiDavid : E’ #PierfrancescoFavino il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior Attore Protagonista, per il suo ruolo… - PremiDavid : E’ #JasmineTrinca la vincitrice del David di Donatello 2020 per Miglior attrice protagonista, per il suo ruolo ne L… - Ila285 : RT @PremiDavid: E’ #Diodato il vincitore del David di Donatello 2020 per Miglior canzone originale, con la canzone “Che vita meravigliosa”… - traluscoefusco : Niente Eurovision, ma un premio David di Donatello per un cantante anche laureato in cinema. Che orgogliooooo!!! ???? -