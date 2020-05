Coronavirus nuova ondata, Palù: «Rischio che torni dopo l’estate ancora più violento» (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus nuova ondata. «La previsione è che Covid-19 si comporti come la pandemia di Spagnola a inizio 900, che è prima esplosa, si è attenuata durante l’estate e poi è tornata con forza ancora maggiore», lo dice il virologo Giorgio Palù, docente emerito di Microbiologia all’università di Padova e professore associato di neuroscienze e tecnologia alla Temple University di Philadelphia. Coronavirus nuova ondata, Palù: «Rischio che torni dopo l’estate ancora più violento, come la Spagnola» In una intervista al ‘Messaggero’, il dottor Giorgio Palù ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria in Italia, avanzando due possibili scenari per il futuro: «Che il virus si estingua come la Sars o la Mers in un anno, prima dell’estate 2013. Oppure che si ... Leggi su urbanpost Coronavirus - in Alto Adige si riparte : in vigore da oggi la nuova legge sulla Fase 2 - spostamenti senza autocertificazione e riapertura delle attività

Coronavirus - crollo del 90% delle osservazioni meteo dagli aerei : “La pandemia è nuova sfida a ridosso della stagione degli uragani”

Nuova data ufficiale per l’uscita dell’MTV Unplugged di Liam Gallagher - posticipata per il Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020). «La previsione è che Covid-19 si comporti come la pandemia di Spagnola a inizio 900, che è prima esplosa, si è attenuata durante l’estate e poi è tornata con forzamaggiore», lo dice il virologo Giorgio Palù, docente emerito di Microbiologia all’università di Padova e professore associato di neuroscienze e tecnologia alla Temple University di Philadelphia., Palù: «chel’estatepiù, come la Spagnola» In una intervista al ‘Messaggero’, il dottor Giorgio Palù ha fatto il punto sull’emergenza sanitaria in Italia, avanzando due possibili scenari per il futuro: «Che il virus si estingua come la Sars o la Mers in un anno, prima dell’estate 2013. Oppure che si ...

sbonaccini : #Coronavirus, nuova ORDINANZA: SPOSTAMENTI in ambito REGIONALE, anche INSIEME a CONVIVENTI per raggiungere seconde… - PiazzapulitaLA7 : “Una manipolazione? No. Questo è un virus che ha avuto una lunga vita dentro i pipistrelli”. L’intervista di… - LauraGaravini : Come @ItaliaViva abbiamo chiesto subito che si facesse luce su responsabilità #domiciliari #boss. Scarcerazione car… - ninda1952 : RT @ProvinciaBZ: In #AltoAdigesiriparte dopo il lockdown da #Coronavirus grazie alla nuova legge provinciale approvata stanotte dal Consigl… - FeyRune23 : RT @PBerizzi: #coronavirus Studentessa disabile, 13 anni, scuola media di Monza-Brianza. Una nuova vittima dei cyberbulli durante le lezio… -