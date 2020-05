Coronavirus | controlli Gdf a Palermo | verbalizzate cinque persone

(Di venerdì 8 maggio 2020), 8 mag. (Adnkronos) – I Finanzieri del Primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di, nell’ambito deifinalizzati al rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19, hanno individuato un panificio, ubicato nel quartiere San Lorenzo, dove veniva esercitata l’attività di vendita al pubblico nonostante il divieto di apertura imposto da apposita Ordinanza Regionale a tutti gli esercizi commerciali, con esclusione della vendita di generi alimentari esclusivamente a domicilio. Per questo alle 5presenti nel locale, tra cui il titolare, due collaboratori e due clienti, sono state contestate le violazioni che prevedono una sanzione che va da 400 euro a 3.000 euro. Inoltre al titolare del panificio è stata contestata la violazione del mancato rispetto ...

matteosalvinimi : ??Porti aperti, regolarizzazione dei clandestini, centinaia di sbarcati ricercati per controlli sul Coronavirus. Nem… - fattoquotidiano : Coronavirus, i Navigli si riempiono e sui social scoppia la polemica. Galli: “La situazione di Milano è una bomba,… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma tra giovedì e ieri, Primo maggio, eseguiti oltre 20mila controlli da agenti Polizia locale: 97… - alcott_e : Ora che è ufficiale il MES senza condizioni che vogliamo fare? 'Borghi però dice l'articolo 14 indica controlli'. L… - C_Randieri : 5StelleAgropoli 'RT M5SCampaniaNews: Le regole fanno il 10% I controlli fanno il 10% I comportamenti fanno l’ 80%… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus controlli

Lecco Notizie

Cari amici italiani che vivente negli Stati Uniti, rispondo volentieri al vostro appello perché il valore della comunità italiana negli Stati Uniti, il suo contributo alla grandezza dell’America, è mo ...Sono tanti i quesiti che ci si pone ancora in tema auto in questa Fase 2 del Coronavirus iniziata il 4 maggio 2020. Più che altro sono dubbi perché in una situazione in cui qualcosa è aperto e qualcos ...