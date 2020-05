Alba Parietti esasperata dai continui attacchi | ecco il suo sfogo

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 8 maggio 2020) Stanca deglisubiti per aver confessato di avere avuto il coronavirus,si difende, scopriamo cosa è successo E’ stanca deglisubiti esi lascia andare ad uno. Tornata al centro della bufera per aver confessato di aver avuto il coronavirus, ma di essere stata ugualmente in trasmissione, adesso si difende. Ad attaccarla qualche giorno fa è stata la giornalista Caterina Collovati. La giornalista l’ha accusata di aver preso parte a delle trasmissioni mentre era malata. La Collovati ha detto che ha laha commesso un grave errore a non dire a Mediaset che aveva la febbre. Pare infatti chefosse già malata quando ha preso parte alla puntata dell’8 Marzo a Live Non è la D’Urso. Fra le due donne c’è stato un forte scambio di accuse. Da una parte lasi ...