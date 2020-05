Plasma: perché così tanto rumore per l’uso contro il Covid? (Di giovedì 7 maggio 2020) Plasma: perché così tanto rumore per l’uso contro il Covid? A ricordarlo molti studiosi negli ultimi tempi a seguito degli accesi dibattiti, avvenuti anche tra “profani” e principalmente sui social, che la sua sperimentazione contro il Covid ha scatenato: il Plasma dei guariti dalla patologia trasmessa dal Sars Cov 2 non è un elemento “miracoloso” ma resta comunque una delle strade da percorrere per tentare di salvare delle vite. Plasma: un’arma in più In queste ore è stata l’AdnKronos a mettere insieme le voci di molti e autorevoli scienziati a proposito della potenziale efficacia del Plasma nella cura dei pazienti che hanno contratto il Covid. Per esempio, l’epidemiologo – tradizionalmente prudente – come Pierluigi Lopalco, il nome sarà ormai noto a moltissimi italiani anche ... Leggi su termometropolitico Coronavirus : il virologo Giorgio Palù spiega perché “il plasma dei guariti è una strada da percorrere. Non comprendo le polemiche”

