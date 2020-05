Nina Moric interrompe la diretta Instagram del figlio e attacca i follower (Di giovedì 7 maggio 2020) I follower di Nina Moric le hanno fatto perdere la pazienza. Il figlio Carlos, 17 anni, nato dall’unione tra la show girl croata e Fabrizio Corona, era intervenuto nella diretta Instagram di sua madre per interagire con i fan, ma ad un certo punto alcuni “leoni da tastiera” hanno iniziato ad insultarlo. Nina Moric ha quindi deciso di interrompere immediatamente la diretta e di cancellare il video dal suo account social. Nina Moric interrompe la diretta e difende il figlio Carlos La discussione è nata a causa di vari messaggi inopportuni scritti al 17enne da parte di alcuni haters, il cui scopo era, probabilmente, mettere in difficoltà il ragazzino. Carlos Maria Corona non si è però lasciato intimorire ma, anzi, ha risposto con diplomazia ed educazione. Nonostante ciò, Nina Moric ha preferito interrompere la diretta Instagram e ... Leggi su thesocialpost Nina Moric cancella la diretta sui social con il figlio basta così vergognatevi

