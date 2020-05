Migranti e giustizia dividono governo. Pd: no altre maggioranze (Di giovedì 7 maggio 2020) Migranti e giustizia agitano il governo, già alle prese con le critiche dell'opposizione. Acque che il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha provato a calmare dagli schermi di Sky TG 24, commentando così il futuro dell'esecutivo Conte: "Questo governo deve governare in una ricerca continua di dialogo con le opposizioni. Se questo governo non ce la, francamente fa vedo difficile che dentro questo Parlamento si possa riproporre una maggioranza diversa. Confermo quello che abbiamo sempre detto".Zingaretti ha difeso la proposta della ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova, ossia dare permessi di lavoro mirati e temporanei Migranti lavoratori non in regola. "Spero si trovi una soluzione, perché l impianto proposto è corretto", ha detto il segretario Pd. Soluzione su cui la maggioranza sta lavorando, magari diminuendo i mesi di validità del ... Leggi su ilfogliettone Conte trema - dalla giustizia ai migranti i 5 temi sui quali si può aprire la crisi

Migranti : Corte giustizia ue condanna Paesi Est Europa per mancati ricollocamenti

