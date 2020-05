Michael Bublé con i «Fratelli in Affari» | una casa per la badante del nonno

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 7 maggio 2020) Prima, è venuto Brad Pitt. Poi, Michael Bublé. I Property Brothers, noti in Italia come «Fratelli in Affari», hanno voluto coinvolgere nel proprio show televisivo alcuni dei volti più noti dello spettacolo a stelle e strisce. Attori, cantanti, personaggi in vista. Tutto, purché potessero assicurare loro la buona riuscita di un programma che, nel portafoglio dell’ospite, ha il proprio fulcro. Celebrity IOU, in onda negli Stati Uniti sul canale HgTv, chiede, infatti, alle celebrità di unire le proprie forze a quelle di Drew e Jonathan Scott per regalare una casa ad una persona che gli sia cara.