Fiorentina, sei positivi tra calciatori e staff (Di giovedì 7 maggio 2020) Altri sei positivi in serie A. Questa volta tocca alla Fiorentina. Lo comunica la società con una nota. “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”. L'articolo Fiorentina, sei positivi tra calciatori e staff ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 maggio 2020) Altri seiin serie A. Questa volta tocca alla. Lo comunica la società con una nota. “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACFcomunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dellotecnico-sanitarioal Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”. L'articolo, seitrailNapolista.

acffiorentina : Giancarlo Antognoni ha telefonato a un tifoso speciale per i suoi 100 anni ???? 'Sei Antognoni? Giancarlo?? Questa te… - CalamaiLuca : Sei della Fiorentina positivi ma chi dice che forse è meglio ripartire a settembre per alcuni è contro il calcio mah... - Toro_News : Calcio, si riparte? Gli aggiornamenti del 7 maggio / Sei nuovi positivi in casa #Fiorentina - GoalItalia : ??? #Fiorentina, tre giocatori e tre dello staff positivi ??? - Claudio35260961 : RT @CalcioFinanza: Fiorentina, dopo i test sei nuovi positivi al Covid-19 tra cui tre giocatori: già isolati in quarantena -