Fase 2, Unioncamere: per ripartenza "fondamentale fare sistema"

(Teleborsa) – Nella Fase due dell'epidemia da Covid 19 sarà fondamentale "fare sistema", ovvero avviare forme di concreta collaborazione pubblico-privato ma anche tra le parti sociali. Dal problema della mobilità a quello di assicurare opportuni presidi sanitari sia di monitoraggio (tamponi, test sierologici affidabili) e prevenzione (mascherine, sanificazione, anche ambientale) che di intervento in caso di emergenza, ed anche un rapporto non conflittuale tra impresa e sindacato nella gestione di situazioni che per loro natura escono dall'ordinarietà. A dirlo il Vicepresidente vicario nazionale di Unioncamere Andrea Prete in audizione alla decima Commissione del Senato. La collaborazione pubblico-privato dovrebbe vedere anche l"'estensione dell'area dei protocolli condivisi, della definizione di norme e standard che ...

Il 4 maggio, anche per il comparto della pelletteria toscana ha preso il via la Fase 2, quella della riapertura in sicurezza. Ma Assopellettieri guarda già alla “Fase 3”: attivare progettualità di dis ...

