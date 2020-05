Eleonora Pedron Instagram favolosa in intimo | seducente gioco di luci e ombre | «Meglio di

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 7 maggio 2020) Un nuovo scatto sensuale arriva dal profilodi, splendida conduttrice padovana, ora al timone del programma Belli dentro belli fuori, in onda ogni sabato mattina su La7. La splendida ex Miss Italia, nota anche per essere stata meteorina al Tg4 dell’allora direttore Emilio Fede, ha postato un post in lingerie che esalta il suo fisico da urlo. A stuzzicare i follower soprattutto il vedo-non vedo, ildiindi: «di Kim Basinger» Una foto provocante, uno scatto casalingo che ha stregato numerosi ammiratori.ha pubblicato qualche ora fa un’immagine davvero intrigante: l’ex modella, 37 anni, al buio con addosso reggiseno e slip nero. Lo scatto inè superlativo: non si vede il volto della conduttrice, ma viene ...