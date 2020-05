David Gilmour canta con un pulcino in testa, la bizzarra quarantena della leggenda dei Pink Floyd (Di giovedì 7 maggio 2020) David Gilmour canta con un pulcino in testa. La leggenda del rock ospita uno strano aiutante, che non disturba la sua performance. Il video del momento è stato girato dalla moglie Polly Sampson, che ha ripreso il momento nel salone di casa Gilmour alla presenza del figlio Charlie. Il pulcino si è aggirato per il tavolo del salone per tutto il tempo ma, a un certo punto, Gilmour ha deciso di dargli la giusta importanza e metterselo sulla testa. La sua presenza non disturba il suo suonare e, anzi, lo arricchisce. Live At Pompeii in chiaro su YouTube Per i tanti fan italiani, sarà possibile vedere Live At Pompeii su YouTube in chiaro. Il concerto è stato registrato nel 2016 durante la data che ha tenuto nella storica location campana, che aveva già ospitato i grandi spettacoli dal vivo dei Pink Floyd. Alcuni dei concerti dei Pink Floyd erano ... Leggi su optimagazine David Gilmour suona la chitarra in quarantena con un pulcino in testa : la performance del chitarrista dei Pink Floyd (Di giovedì 7 maggio 2020)con unin. Ladel rock ospita uno strano aiutante, che non disturba la sua performance. Il video del momento è stato girato dalla moglie Polly Sampson, che ha ripreso il momento nel salone di casaalla presenza del figlio Charlie. Ilsi è aggirato per il tavolo del salone per tutto il tempo ma, a un certo punto,ha deciso di dargli la giusta importanza e metterselo sulla. La sua presenza non disturba il suo suonare e, anzi, lo arricchisce. Live At Pompeii in chiaro su YouTube Per i tanti fan italiani, sarà possibile vedere Live At Pompeii su YouTube in chiaro. Il concerto è stato registrato nel 2016 durante la data che ha tenuto nella storica location campana, che aveva già ospitato i grandi spettacoli dal vivo dei Pink Floyd. Alcuni dei concerti dei Pink Floyd erano ...

repubblica : Il live casalingo di David Gilmour: suona con un pulcino in testa - infoitcultura : Da 'Animals' al pulcino sulla testa: il video buffo fatto in casa di David Gilmour dei Pink Floyd - Italia_Notizie : David Gilmour suona la chitarra in quarantena con un pulcino in testa: la performance del chitarrista dei Pink Floyd - zazoomblog : David Gilmour suona la chitarra in quarantena con un pulcino in testa: la performance del chitarrista dei Pink Floy… - venti4ore : Animals pulcino sulla testa video buffo fatto casa David Gilmour dei Pink Floyd -