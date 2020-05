Agenzia_Ansa : Sequestrate altre 250mila #mascherine fornite dalla società di cui è rappresentante Irene #Pivetti. Erano nei magaz… - fattoquotidiano : Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - repubblica : Coronavirus, allarme smaltimento mascherine: 'Non è sostenibile, serve filiera per il riciclo' [di GIACOMO TALIGNAN… - alexande88 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, mascherine a 50 centesimi sono introvabili: l’intoppo tra trasferimenti e scorte. Ora nuovo accordo tra A… - 007Vincentxxx : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, mascherine a 50 centesimi sono introvabili: l’intoppo tra trasferimenti e scorte. Ora nuovo accordo tra A… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine

“Prosegue il pasticcio della distribuzione e vendita delle mascherine in Italia, i dispositivi indicati dal governo come obbligatori per la Fase 2 e che dovevano essere “in vendita a prezzo calmierat ...This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Read More ...