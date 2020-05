Concorso SNA 2020 | 210 dirigenti nella PA | pubblicato il Decreto in Gazzetta

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 7 maggio 2020) In arrivo ilSNAUfficiale Serie Generale n.114 del 5 Maggioè statoildi autorizzazione per consentire alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) a bandire un corso-selettivo di formazione dirigenziale. In totale i posti sono 210,qualifica di Dirigente di II fascia nei ruoli amministrativi delle Amministrazioni Pubbliche. La pubblicazione del bando SNAè davvero prossima e sancirà l’apertura della selezione. Le intenzioni del Ministero sono di mantenere aperta questa “porta” per avere un continuo ricambio della dirigenza. Vediamo assieme chi potrà accedervi, cosa studiare e come funziona il corso-. Ecco qualche informazione anche sulla selezione precedente:SNA 2018: come era strutturatoSNA: requisiti di accesso Il ...